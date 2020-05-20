В Главном военно-морском параде в Петербурге будет задействовано 46 боевых кораблей и подлодок

В Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге будет задействовано 46 боевых кораблей и подводных лодок всех флотов, в том числе самые современные из поступающих сегодня на вооружение, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Среди них - первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов", большой десантный корабль "Петр Моргунов", подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" и другие. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по Неве пройдут боевые катера со знаменами прославленных соединений Военно-морского флота. В исторической части парада будут представлены легендарные машины Победы - танк Т-34 и БМ-13 "Катюша", размещенные на десантных катерах», - сказал глава военного ведомства на заседании коллегии Минобороны.

В знак признания большого вклада российского флота в исследования Мирового океана вместе с боевыми кораблями по Неве пройдут два новейших гидрографических судна, добавил Шойгу.

«На Кронштадтском рейде встанет океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский", которое сейчас завершает совместную с Русским географическим обществом научную экспедицию к берегам Антарктиды, посвященную 200-летию открытия этого южного материка русскими военными моряками», - отметил министр.

В воздушной части парада будет представлена 41 единица авиационной техники. В том числе противолодочные самолеты-амфибии Бе-200 «Альтаир», сказал Шойгу.

По словам главы Минобороны, также военно-морской парад пройдет на всех флотах в городах Североморске, Балтийске, Владивостоке и Севастополе, в пункте базирования сил флота в Средиземном море в порту Тартус. Впервые парад будет проведен в новом пункте базирования Каспийской флотилии в городе Каспийске.

Новейший фрегат проекта 22 350 «Адмирал флота Касатонов» был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

Водоизмещение корабля составляет 5 000 тонн при длине 135 метров и ширине 16 метров. Фрегат способен пройти 4 000 миль, при этом развивая скорость до 30 узлов. Автономность плавания составляет 30 суток.

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» была заложена в июле 2017 года и спущена на воду в марте 2019 года. Новая субмарина прошла ходовые и государственные испытания в акватории Балтийского флота, подтвердив все заложенные в нее проектные характеристики: скрытность, маневренность и оснащенность высокоточным оружием.

В конце ноября подводную лодку «Петропавловск-Камчатский» приняли в состав ВМФ. Торжественная церемония с поднятием Андреевского флага проходила на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» в Петербурге.