Тесты на COVID-19 и дезинфекция: как работают призывные комиссии во Владивостоке

Во Владивостоке в особом режиме работают призывные комиссии. Новобранцев из соседних городов привозят на автобусах в центральный военкомат Приморского края, измеряют температуру.

Автобусы с помощью средств дезинфекции обрабатываются войсками РХБЗ. На территории военкомата у каждого вновь прибывшего берут кровь и проверяют на наличие коронавирусной инфекции с помощью экспресс-тестов, а только после этого отправляют на медкомиссию.

Всего из Приморского края в этот весенний призыв планируют отправить на службу 1 750 новобранцев. Из них 350 будут распределены на Тихоокеанский флот.

Среди призывников нет тех, кто хочет поступить в университет, потому что для таких молодых людей, несмотря на перенос ЕГЭ, по-прежнему действует отсрочка.