Российский фрегат «Адмирал Григорович» направился в Индийский океан

Фрегат «Адмирал Григорович» покинул Средиземное море и направляется в Индийский океан, сообщает в среду пресс-служба Черноморского флота.

«Фрегат ЧФ "Адмирал Григорович" совместно со спасательным буксирным судном "Профессор Николай Муру" начали прохождение Суэцкого канала в направлении Индийского океана. Экипажи фрегата и спасательного судна ЧФ совершают переход в акваторию Индийского океана для демонстрации флага РФ», - говорится в сообщении.

Головной корабль проекта 11 356 «Адмирал Григорович» развивает скорость до 30 узлов, имеет водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, может находиться в автономном плавании до 30 суток. Главное оружие фрегата - ракетный комплекс «Калибр-НК», который способен поражать морские цели на расстоянии до 400 километров, а наземные - до 2 000 километров.

Защищает корабль от атаки с воздуха зенитно-ракетный комплекс «Штиль», а артиллерию представляет артустановка А-190 калибра 100 миллиметров, которая может обстреливать противника на расстоянии до 21 километра.