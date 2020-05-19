Иванов проинспектировал площадки для строительства медцентра в Дагестане
Иванов осмотрел места будущей застройки. В скором времени будет принято решение о применении того или иного типового проекта Минобороны.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов совершил рабочую поездку в Дагестан и проинспектировал площадки, на которых планируется возвести новый многофункциональный медицинский центр.
Иванов осмотрел места будущей застройки. В скором времени будет принято решение о применении того или иного типового проекта Минобороны.
Сразу после этого российские военнослужащие приступят к строительству объекта. Соответствующее поручение руководству военного ведомства накануне дал Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Путин.