Иванов проинспектировал площадки для строительства медцентра в Дагестане

Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов совершил рабочую поездку в Дагестан и проинспектировал площадки, на которых планируется возвести новый многофункциональный медицинский центр.

Иванов осмотрел места будущей застройки. В скором времени будет принято решение о применении того или иного типового проекта Минобороны.

Сразу после этого российские военнослужащие приступят к строительству объекта. Соответствующее поручение руководству военного ведомства накануне дал Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Путин.