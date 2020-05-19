Минобороны построит в Дагестане три медцентра для лечения больных коронавирусом

Министерство обороны Российской Федерации по поручению президента Владимира Путина построит в Дагестане три медицинских центра для лечения пациентов, заболевших коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Клиники будут расположены в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. Их возведут по типовому проекту МО РФ и полностью укомплектуют всем необходимым оборудованием.

Во вторник, 18 мая, с целью проработки решения о строительстве инфекционных центров Дагестан с рабочим визитом посетил заместитель министра обороны России Тимур Иванов.