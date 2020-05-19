Госпиталь для борьбы с COVID-19 в Красноярском крае получил современное медоборудование

Ранее в поселке Еруда произошла вспышка коронавирусной инфекции. Сразу несколько сотен сотрудников золотодобывающего предприятия заразились COVID-19. По поручению президента РФ Владимира Путина туда прибыл сводный отряд Министерства обороны РФ и начал разворачивать полевой госпиталь для лечения больных на 100 коек и полевой обсервационный лагерь на 1 000 койко-мест.

«В отделениях госпиталя разместили четыре аппарата искусственной вентиляции легких, рентгенографический аппарат, оборудование для проведения ультразвуковых исследований и реанимации. Кроме того, госпиталь оборудовали лабораторией для оперативного забора проб и получения результатов анализов, проведения необходимых исследований», - говорится в сообщении.

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