Удар «Грачей»: Су-25СМ3 уничтожили штаб «террористов» на Кубани

Экипажи новейших штурмовиков Су-25СМ3 на Кубани уничтожили заглубленный командный пункт условного противника, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Экипажи совершенствовали навыки пилотирования авиационной техники в горной местности и сложных метеорологических условиях», - говорится в сообщении.

В составе боевого звена самолеты Су-25СМ3 преодолели систему ПВО условного противника, поразили наземные цели с применением авиационных ракет и пушек, после чего осуществили сброс авиабомб по заглубленному командному пункту условного противника.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».

Усовершенствованный штурмовик Су-25СМ3, используя модернизированную систему наведения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, находясь даже на значительном удалении от заданной цели. Все, что требуется боевому летчику, - это точные координаты объекта.