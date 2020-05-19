Евкуров проверил военные объекты Северного флота

Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров проверил организацию арктической боевой подготовки и состояние учебно-материальной базы военных объектов в частях Северного флота. Об этом сообщили во вторник в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Замглавы российского военного ведомства посетил Североморск, провел совещание в штабе флота. Евкуров осмотрел полигон горной подготовки и проверил ход строительства ряда военных объектов на территории военных городков.

«В штабе Северного флота генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров заслушал доклад командира армейского корпуса Северного флота генерал-майора Дмитрия Краева о выполнении задач боевой подготовки подчиненными силами и войсками в зимнем периоде обучения», - говорится в сообщении.

Помимо этого, в бригаде морской пехоты замминистра проверил вопросы реализации концепции развития и применения морской пехоты.

Также комиссия из офицеров Главного управления боевой подготовки ВС РФ во главе с замминистра проверила ход подготовительного периода и состояние учебно-материальной базы в отдельной мотострелковой бригаде, дислоцирующейся в Печенгском районе Мурманской области, а также в отдельной бригаде морской пехоты в поселке Спутник.