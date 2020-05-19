Призывные комиссии заработали в Астраханской области

В районах Астраханской области начали работать призывные комиссии с соблюдением всех мер профилактики, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Призывная комиссия военного комиссариата Красноярского и Володарского районов Астраханской области приступила к проведению мероприятий призыва граждан на военную службу», - говорится в сообщении.

Каждого призывника перед отправкой в войска тестируют на наличие коронавируса. При входе на территорию военкомата организован санитарный пост контроля. У молодых людей проверяют температуру, обрабатывают руки антисептиком. Вход на территорию строго по одному, в масках и перчатках.

Членов призывной комиссии каждый день проверяют на COVID-19, перед началом работы и по окончании в помещении проводится дезинфекция. К местам службы призывники перемещаются исключительно транспортом Министерства обороны небольшими командами по несколько человек.