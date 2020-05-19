Подлодки «Ростов-на-Дону» и «Колпино» обнаружили «вражескую» субмарину в Черном море

Экипажи дизель-электрических подводных лодок «Ростов-на-Дону» и «Колпино» провели в Черном море учения по поиску и обнаружению подводной лодки условного противника, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Одна из подлодок выполняла роль вражеской субмарины, вторая должна была найти ее. Экипажи поочередно менялись ролями, осуществляя сначала поиск противника, а потом выполняя уход от слежения.

Б-271 «Колпино» - российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка», носитель крылатых ракет «Калибр». Входит в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России.

ОКР «Калибр» были созданы на основе двух проектов: разработанной в течение периода с 1975 по 1984 год в СМКБ «Новатор» стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10 с боевым радиусом 2 500 км и конкурса противокорабельных ракет «Альфа» (ОКР «Бирюза»). Применялись в ходе операции в Сирии, с их помощью уничтожались объекты террористов.