Пуски ракет и сбросы авиабомб: летчики ЗВО подтвердили класс в Курской области

Летчики и штурманы Ленинградской армии ВВС и ПВО сдали экзамены в Курской области и подтвердили свою квалификацию, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Летчики отстрелялись неуправляемыми ракетами, сбросили авиабомбы и поразили цели на земле из 30-миллиметровой авиационной пушки. Также военнослужащие прошли маршрут длиной около 300 километров, в указанное время вышли на три поворотных пункта и преодолели систему противовоздушной обороны условного противника.

Чтобы набрать максимальное количество очков нужно было поразить три раза одну зачетную площадь цели диаметром 15 метров неуправляемыми авиационными ракетами НАР С-13 ДФ и с помощью авиационной пушки ГШ-31.

Все военнослужащие успешно прошли испытания, каждый третий летчик повысил квалификацию.

С-13 (индекс УВ ВВС - 9-А-730) - неуправляемая авиационная ракета, предназначенная для уничтожения техники и живой силы противника, находящихся в особо прочных укрытиях.

С-13ДФ получила обновленный пороховой двигатель, а также доработанную боевую часть с объемно-детонирующей смесью большой мощности. Специальный наконечник пробивает бетонные стены толщиной до одного метра, а термобарическая часть срабатывает внутри сооружения (смесь распыляется в воздухе и подрывается).