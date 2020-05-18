Авиация ВКС РФ завершила переброску военнослужащих и техники в Красноярский край для борьбы с COVID-19

Военно-транспортная авиация ВКС завершила переброску личного состава, военной техники и имущества в Красноярский край для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

На борту самолетов Ил-76 в Красноярск доставлены военная и специальная техника, более двух тонн медицинского имущества, в том числе респираторы, маски, перчатки и защитные костюмы.

Колонна специальной техники совершает марш в район поселка Еруда Северо-Енисейского района для подготовки полевого лагеря и развёртывания мобильного госпиталя. На пути следования военнослужащим в том числе предстоит выполнить задачи по переброске военной техники на пароме через реку Енисей.

Ранее в Красноярск прибыла первая партия военно-транспортных самолетов Ил-76. Также железнодорожным транспортом в район выполнения задач доставлены военные медики из Кемеровской области и мобильный отряд РХБ защиты Центрального военного округа из Алтайского края.

Для координации действий прибывших подразделений создана оперативная группа управления штаба Центрального военного округа.



