Огонь с «Тигра»: под Новосибирском военнослужащие провели антитеррористические учения

Группа специального назначения на полигоне Шилова в ходе учений отбила у условных боевиков захваченный контрольно-пропускной пункт.

По легенде учений пункт был захвачен боевиками, в плену сразу несколько человек. Чтобы освободить стратегический объект к месту захвата выдвигается группа специального назначения.



Первыми свои действия начинают группа блокирования. Ее задача не допустить увеличения боевиков. Они зачищают район спецоперации.

На следующем этапе включается огневая группа. С помощью пулеметов, установленных на бронеавтомобиле «Тигр» им необходимо нанести максимальное поражение по террористам. При этом они обеспечивают прикрытие группе захвата, которая уже выдвигается к объекту.



На решающем этапе группа захвата проникает на контрольно- пропускной пункт, главная задача - освободить заложников и арестовать для допроса одного из боевиков.

«В первую очередь нужно больше тренироваться, чтобы с полуслова понимали друг друга. Что от них требуется, кому из них нужна данную минуту помощь. Разные могут быть ситуации», - рассказывает руководитель группы специального назначения Денис Иванов.

Между тем, подобные учения военнослужащие проводят каждую неделю.