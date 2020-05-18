Своевременная помощь: кадры переброски военнослужащих для борьбы с COVID-19 в Красноярском крае

В Центральном военном округе сформировали группировку войск для дезинфекции и санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в Красноярском крае. Личный состав отдельных соединений на Кузбассе и полка РХБ защиты в Алтайском крае совершили марши на станции погрузки, а затем отправились по железной дороге в поселок Еруда.

«В составе подразделений мобильные расчеты дезинфекции, связи, медицинского и санитарно-эпидемического контроля, специалисты подразделений РХБ защиты», - рассказали в Минобороны России.

Военнослужащие, которые будут оказывать помощь, обеспечены средствами индивидуальной защиты и подготовлены к действиям в сложной эпидемической обстановке, добавили в ведомстве.

Всего от Вооруженных Сил РФ в Северо-Енисейском районе Красноярского края для борьбы с COVID-19 привлекли свыше 200 военнослужащих. Среди них 77 врачей и младших медицинских специалистов, около 100 единиц специальной военной техники.