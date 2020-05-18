Военнослужащие ЗВО продезинфицировали два системообразующих предприятия Подмосковья

В Московской области военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты Таманской мотострелковой дивизии танковой объединения Западного военного округа провели специальную обработку на объектах системообразующих промышленных предприятий региона АО «Калужский электромеханический завод» и АО «Коломенский завод».

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева, дезинфекция предприятий прошла в целях предупреждения распространения вирусных инфекций.

Военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты с применением многофункциональных авторазливочных станций АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К провели обеззараживание территорий, объектов, цехов, складских помещений и дорог на территории системообразующих промышленных предприятий.

В общей сложности военные специалисты обработали дезинфицирующим раствором ДТС-ГК более 20 тысяч квадратных метров. Привлечение специальных подразделений РХБЗ позволит повысить уровень противоэпидемиологической безопасности на предприятиях, усилит действенность комплекса ранее принятых мер, а также позволит заводам продолжить выпуск продукции.

Военнослужащие ЗВО уже провели в Москве и области, в Санкт-Петербурге и Твери дезинфекцию свыше 45 тысяч квадратных метров на промышленных предприятиях.