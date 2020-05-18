Поземные ходы и отвесные стены: разведчики ЦВО прошли подготовку на «Тропе разведчика»

В Оренбургской области военнослужащие разведывательных подразделений 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа прошли «Тропу разведчика» в рамках подготовки к летнему периоду обучения. Разведчиками были отработаны нормативы в составе подразделений и индивидуально.

Военнослужащему, чтобы пройти специальную полосу препятствий, нужно преодолеть подземные ходы в условиях сильного задымления, в составе разведгрупп пройти по отвесным стенам при помощи каната, подняться по веревочным и трубчатым лестницам, преодолеть рубеж с колючей проволокой, а также перенести условно раненого члена группы. Во время прохождения полосы препятствий разведчиков сопровождают выстрелы из пулемета и минометный обстрел условного противника.

Преодолев «Тропу разведчика», военнослужащие совершили пятикилометровый марш-бросок, отработав различные вводные.

Подобные испытания позволяют командованию проверить не только физическую подготовку участников, но и морально-психологическую устойчивость к внешним факторам, а также четкость и сплоченность разведывательных групп.