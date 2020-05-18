В Красноярский край прибыл сводный отряд Минобороны РФ для помощи в борьбе с коронавирусом: видео

В Красноярск самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с аэродромов Кубинка и Чкаловский прибыл сводный отряд Минобороны РФ и специальная военная техника 100 отдельного полка обеспечения материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации.

В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу были даны указания о формировании сводного отряда и оперативной переброске личного состава и специальной военной техники в Северо-Енисейский район Красноярского края для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции.

Военнослужащие организуют паромную переправу для переброски личного состава и военной техники через реку Енисей. В условиях бездорожья они совершат марш на штатной технике в Северо-Енисейский район Красноярского края.

После прибытия и развертывания сил и средств в районе поселке Еруда военнослужащие с 19 мая приступят к практическому выполнению задач по проведению комплекса дезинфекционных, лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий.

В поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края будет развернут полевой лагерь на 1 тысячу койко-мест. Всего выполнено 20 самолеторейсов для переброски в район 60 военнослужащих и 55 единиц специальной военной техники.

Из города Юрга Кемеровской области железнодорожным транспортом осуществлена переброска в Красноярский край мобильного отряда РХБ защиты и подразделений обеспечения из состава 41 общевойсковой армии Центрального военного округа для возведения мобильного госпиталя на 100 койко-мест.

В общей сложности к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и около 100 единиц специальной военной техники.