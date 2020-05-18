В Волгоградской области организован сборный пункт для призывников в условиях пандемии

В Волгоградской области на территории Южного военного округа организован и готов к приему граждан на военную службу сборный пункт в условиях пандемии коронавируса.

Все прибывающие на сборный пункт будут разделяться на потоки, чтобы призывники одной команды не пересекались с другой. Также будет проводиться обязательное тестирование на предмет выявления коронавирусной инфекции у новобранцев и прибывших за ними старших команд.

Тестирование будет проходить в три этапа. На первом этапе тесты будут сдаваться в районных комиссиях, на втором - перед прибытием на сборный пункт, и на третьем - непосредственно перед убытием команды к месту службы.

После проведения тестирования на коронавирус, передача команды старшему будет проводиться в специально оборудованном месте.

Старшие команд без использования интернета посредством видеосвязи или в оцифрованном электронном виде должны будут изучить все личные дела призывников.

В Волгоградской области в ходе весеннего призыва будет отправлено более 2,6 тысяч новобранцев для прохождения военной службы, как на территории ЮВО, так и в других округах Минобороны России.