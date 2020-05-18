Вирус не пройдет: кадры дезинфекции крупнейшего завода в Ставрополье военнослужащими ЮВО

В Ставропольском крае сводный отряд радиационной, химической и биологической защиты 49-й общевойсковой армии Южного военного округа провел специальную обработку зданий и дорог на территории крупнейшего завода электронной промышленности на Юге России «Атлант».

Военнослужащими ЮВО было обработано более 40 зданий и в общей сложности 3 километра дорог. Вся площадь обрабатываемой поверхности составила около 20 тысяч квадратных метров.

Сводный отряд РХБ для проведения дезинфекционных мероприятий совершил марш более 200 километров на штатной автомобильной технике из пункта постоянной дислокации. Для обработки зданий и дорог были применены комплекты специальной обработки ДК-4 на базе БТР-80 (РХМ-4) и авторазливочные станции АРС-14. В общей сложности было израсходовано свыше 20 тонн дезинфицирующего раствора.

Военнослужащими были проведены дезинфекционные мероприятия на ряде других заводов и предприятий в Ставропольском крае, а также в других субъектах РФ.

В Южном военном округе для дезинфекции на территории 15 территориальных и 53 местных гарнизонов в общей сложности будет привлечено около 1,2 тысячи военнослужащих. Планируется задействовать около 300 единиц техники и табельных комплектов. Будет продезинфицировано более 5 тысяч зданий и сооружений.