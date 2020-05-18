Верны традициям: до конца года моряки Балтфлота проведут 10 дальних походов

До конца года моряки Балтийского флота проведут свыше 10 дальних походов, примут участие в международных учениях и плановых мероприятиях боевой подготовки. Об этом рассказал командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.

«Перед флотом стоят масштабные задачи. До конца года запланировано провести свыше 10 дальних походов в районы Средиземноморья, Атлантического и Индийского океанов. Корабли и суда Балтийского флота примут участие в международных маневрах, не говоря уже о плановых мероприятиях боевой подготовки», - сказал Носатов в интервью «Красной звезде».

Командующий Балтфлотом поздравил моряков с 317 годовщиной со дня создания флота. Он пожелал всем крепкого здоровья, выдержки и целеустремленности, а также «верности славным традициям старейшего флота России».

Напомним, что 18 мая 1703 года 30 шлюпок с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра I одержали первую победу в морском сражении, захватив два шведских военных судна. Именно этот день считается днем создания Балтийского флота.