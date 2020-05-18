В Минобороны России рассказали о подготовке к проведению АрМИ-2020

Подготовка к Армейским международным играм проходит успешно. Об этом рассказал заместитель министра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров.

«В настоящее время отборочные этапы конкурсов АрМИ-2020 до окружного успешно завершены, скоро начнется Всеармейский этап соревнований», - рассказал замминистра журналистам газеты «Красная звезда».

По его словам, к участию в Играх привлекается максимально возможное количество новых военнослужащих. При этом победители состязаний прошлого года не участвуют в соревнованиях в качестве конкурсантов, отметил Евкуров.

«Подготовка личного состава подразделений будет проходить в хорошо зарекомендовавшей себя соревновательной форме. Это и различные конкурсы среди офицерского состава, и ставшие популярными конкурсы в рамках Армейских международных игр», - добавил Евкуров.

Армейские международные игры пройдут в России с 23 августа по 5 сентября. Ранее Минобороны направило приглашение военным из 90 государств, включая страны-члены НАТО, принять участие в соревнованиях.