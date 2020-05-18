Минобороны РФ построит в Дагестане медцентр для помощи заболевшим коронавирусом

Министерство обороны Российской Федерации построит в Дагестане многофункциональный медицинский центр для лечения пациентов, заболевших коронавирусом. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Клиника будет рассчитана на 200 койко-мест и возведена по «типовому проекту Минобороны». Напомним, что ранее ведомство уже построило 16 медцентров в разных регионах России.

Возвести клинику в Дагестане в понедельник, 18 мая, поручил Владимир Путин. За строительство госпиталя высказался и глава Минздрава Михаил Мурашко, заявив, что данный регион является высокорисковым, учитывая те транспортные пути, которые идут через Дагестан.

Республика среди всех регионов России занимает пятое место по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, там инфицированы 3460 человек.