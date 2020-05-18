Удар по COVID-19: войска РХБЗ обработали астраханский сборный пункт военкомата
Все элементы на объекте были обработаны специальным раствором ДТС-ГК.
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Войска химзащиты провели санитарную обработку областного сборного пункта военкомата Астраханской области, покрыв дезинфицирующим раствором около 3,5 тысяч квадратных метров территории, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Военнослужащие работали в защитных костюмах. Химраствор наносился из баллона с пульверизатором. Метр за метром обрабатывались внутренние помещения, полы, стены. Также войска РХБЗ продезинфицировали дороги, фасады зданий.
В ближайшее время астраханский сборный пункт начнет принимать первых призывников. Обработка проводится не менее двух раз за день.