Опубликованы кадры разгрузки техники для борьбы с COVID-19 в Красноярском крае

«Звезда» публикует кадры прибытия и разгрузки военной техники в городе Лесосибирск, откуда ее переправят через реку Енисей.

Военную технику и личный состав перебросили в Красноярский край для борьбы с распространением COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. В Северо-Енисейский район, где произошла вспышка заболевания, направлены самолеты Ил-76, военнослужащие и спецтехника.

Напомним, сводный отряд военного ведомства в составе 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, а также около 100 единиц специальной военной техники перебросили по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что военно-транспортная авиация ВКС самолетами Ил-76 завершила переброску личного состава, военной техники и имущества в Красноярский край.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.