Летчики ЮВО отработали дозаправку в воздухе: кадры из кабины Су-34

Более 20 экипажей бомбардировщиков Су-24М, Су-34, истребителей Су-30СМ, базирующихся в Ростовской и Волгоградской областях, отработали сложнейший элемент боевой подготовки – дозаправку в воздухе.

В качестве воздушного танкера использовался самолет-заправщик Ил-78 ВКС России, способный за один вылет пополнить топливом восемь - десять самолетов, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Дозаправку в воздухе провели на высоте в шесть тысяч метров. Шланги с воздушного танкера к топливным бакам самолетов тянули на скорости около 600 километров час. В течение нескольких минут приходилось держать дистанцию между боевыми машинами в 20 метров, пока происходила перекачка топлива.

Су-24 (по кодификации НАТО: Fencer - «Фехтовальщик») - тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Создан для уничтожения наземных и надводных целей в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью.

Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Способен вести бой с истребителями.

Создавался в качестве замены фронтовому бомбардировщику Су-24, при этом конструкторы учитывали наличие у вероятного противника большого количества истребителей четвертого поколения. Именно поэтому самолет способен не только наносить удары по наземным целям, но и вести воздушный бой.