Еще два самолета ВКС РФ вылетели из Сербии в Россию
Вылет осуществлен с аэродрома Батайница.
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Второй и третий самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетели из Белграда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
На обоих бортах - российские военные специалисты, помогавшие сербским властям бороться с COVID-19.
Сегодня в Россию из Сербии четырьмя рейсами доставят более 20 человек и семь единиц специальной военной техники.
Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.