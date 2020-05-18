Еще два самолета ВКС РФ вылетели из Сербии в Россию

Второй и третий самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетели из Белграда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

На обоих бортах - российские военные специалисты, помогавшие сербским властям бороться с COVID-19.

Сегодня в Россию из Сербии четырьмя рейсами доставят более 20 человек и семь единиц специальной военной техники.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.