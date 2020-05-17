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Более 3000 зарядов для РЛС: офицеры инженерных войск рассказали о рекордном подрыве станции «Дарьял»

Егор Левин
18:20 17.05.2020
Военнослужащие раскрыли подробности ликвидации гигантоподобной радиолокационной станции, в которой использовали более 11 тонн взрывчатых веществ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Одной из самых масштабных операций в истории российских военных инженеров стал подрыв РЛС «Дарьял». За три месяца офицеры инженерных войск подготовили и выполнили задачу, на которую у их американских коллег ушло полгода, и по истечении которых они не смогли ее полноценно осуществить. Начальник цикла международного противоминного центра Алексей Макаренко и главный научный сотрудник ЦНИИИ инженерных войск имени Д.М. Карбышева МО РФ Анатолий Виноградов рассказали команде «Военной приемки», как это было.

«Дарьял» - радиолокационная станция надгоризонтного обнаружения пуска баллистических ракет, радиус действия которой составляет 6000 километров. Перед российскими специалистами стояла задача в короткий промежуток времени подготовить здание к подрыву и компактно его обрушить, не задев соседние постройки. Параметры РЛС «Дарьял»: высота - 94 метра, ширина - 53 метра, длина - 100 метров, глубина заложения фундамента - до 30 метров.

«Здание было рассчитано на ударную волну до 100 килотонн. Это пять “Хиросим”», - сравнил Макаренко.

Главной задачей военных инженеров был грамотный расчет перебития колонн. Для этого военнослужащие работали и днем, и ночью, вычисляя сечений несущих конструкций и изучая их состав, а также разрабатывая схему подрыва с минимизацией площади и высоты завалов.

«Там собирали взрывчатое вещество со всего округа, оно разное было, но в тротиловом эквиваленте 11 тонн», - рассказал Макаренко.

Подрывных зарядов было более трех тысяч. Чтобы их заложить, необходимо было снять кирпичную обкладку, прорезать технологические отверстия и расчистить места установки зарядов. Для статистики также добавим еще 12 километров детонирующего шнура и более 17 километров липкой ленты.

Взрыв аккуратно обрушил громадину, которая выдерживает ядерный удар, как карточный домик. Фрагменты здания осыпались вниз, серая туча заволокла все небо. Пелена начала рассеиваться лишь спустя 15 минут.

Ранее начальник инженерных войск РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий рассказал об особенностях подрыва горного завала на реке Бурея, произошедшего в декабре 2018 года. По его словам, операция была поистине уникальной.

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Более 3000 зарядов для РЛС: офицеры инженерных войск рассказали о рекордном подрыве станции «Дарьял»
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