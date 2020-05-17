Четвертый самолет с российскими военными вернулся из Сербии

На аэродром Чкаловский в Подмосковье прибыл четвертый самолет Ил-76 ВКС РФ с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, который выполнял задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусом в Сербии.

Как сообщили в Минобороны, все прибывшие военнослужащие проходят термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Всего 17 мая четырьмя рейсами в Россию из Сербии доставлены около 20 военнослужащих и 5 единиц специальной военной техники.