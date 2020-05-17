Два первых самолета из Сербии приземлились на аэродроме Чкаловский

На аэродром Чкаловский в Московской области прибыли первый и второй самолеты Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия.

Все прибывшие проходят термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Ожидается прилет еще двух рейсов из Сербии. Всего на Родину сегодня, 17 мая, вернуться 20 военнослужащих и будет доставлено пять единиц специальной военной техники.