Военные инженеры армейского корпуса Черноморского флота отметили День части

В морском инженерном полку армейского корпуса Черноморского флота, дислоцированном в Республике Крым, прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню образования части.

На территории части открыли памятник в виде гусеничного минного заградителя, символизирующего принадлежность части к инженерным войскам, после чего состоялось торжественное построение личного состава с выносом Государственного флага Российской Федерации и Боевого знамени полка.

Военных инженеров с Днем части прибыли поздравить представители командования армейского корпуса, православного духовенства, ветераны и представители местной администрации.

Морской инженерный полк армейского корпуса Черноморского флота был сформирован 14 мая 2014 года. Личный состав полка осуществляет обезвреживание и утилизацию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны на территории Крымского полуострова.