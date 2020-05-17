Еще один борт Ил-76 с военнослужащими и спецтехникой вылетел из Белграда в Россию

Второй самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего в Сербии задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, вылетел с аэродрома Батайница в РФ.

Сегодня, 17 мая, планируется совершить четыре рейса и доставить в Россию более 20 военнослужащих и пять единиц специальной военной техники.

Вчера на родину вернулись 43 военнослужащих и четыре единицы специальной техники. Военных встретил замминистра обороны Андрей Картаполов, констатировавший, что сложнейшие задачи сводные отряды РХБЗ выполнили «на отлично». Военные специалисты МО РФ проводили дезинфекции больниц, пансионатов, школ и других важных социальных объектов в различных городах Сербии, обменивались опытом с сербскими коллегами, вместе боролись с невидимым неприятелем.