На аэродром Чкаловский приземлились самолеты из Сербии с российскими военными

На аэродром Чкаловский вернулись самолеты из Белграда, которые привезли домой российских военнослужащих, помогавших бороться с распространением инфекции коронавируса в Сербии. Военных встретил замминистра обороны Андрей Картаполов, констатировавший, что сложнейшие задачи сводные отряды РХБЗ выполнили «на отлично».

А мирные миссии наших Вооруженных Сил заместитель главы Минобороны РФ назвал «ярким символом товарищеской взаимопомощи и совместной борьбы с невзгодами на всей планете». На Балканах специалисты РХБЗ работали с начала апреля.

Первая группа вернувшихся из Белграда самолетами военно-транспортной авиации российских военных состоит из 43 военнослужащих и четырех единиц специальной техники. Попрощаться с военными специалистами, отбывавшими с аэродрома Батайница, прибыл министр обороны Сербии Александр Вулин. Он подчеркнул важность оказанной российскими солдатами помощи и ее своевременность.

«Наши президенты еще раз подтвердили многовековую дружбу между нашими народами, которые всегда шли рука об руку и в горе, и в радости. Проявленные вами трудолюбие и профессионализм вызывают восхищение. И ваш жест помощи войдет в нашу историю», - заявил министр обороны.

За полтора месяца российские военные медики приняли участие в лечении 880 пациентов в 30 городах страны. Специалисты РХБ защиты провели полную дезинфекцию медицинских учреждений и социально значимых объектов в 40 населенных пунктах Сербии.

Всего обработано 376 зданий, что составляет один миллион 685 тысяч квадратных метров помещений и более 500 тысяч квадратных метров дорог. Сегодня из Сербии в Россию отправятся еще четыре рейса, всего же военно-транспортной авиации предстоит совершить 11 таких перелетов.