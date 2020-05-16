Танкисты ЗВО отработали стрельбу по мишеням в движении
Курсанты учились обнаруживать цель, рассчитывать расстояние до нее и точно наводить орудие.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Ленинградской области курсанты учебного центра ЗВО отработали танковые стрельбы, которые являются для них своеобразным выпускным экзаменом.
Курсанты провели стрельбу по условному противнику в движении на танках Т-72 на скорости около 10 километров в час. На выполнение упражнения давалось три минуты, за это время экипажу необходимо поразить три цели: РПГ, безоткатное орудие на автомобиле и танк, который находится на удалении 1,5 километра.
Сразу после экзамена новоиспеченных танкистов распределят по воинским частям Западного военного округа, где они продолжат срочную службу.