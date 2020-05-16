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На передовой в борьбе с COVID-19: итоги гуманитарной операции МО РФ в Италии

Константин Худолеев
Ирина Егорова
13:15 16.05.2020
На  протяжении почти двух месяцев военнослужащие Минобороны РФ помогали Италии бороться с коронавирусом: проводили дезинфекцию, работали в красной зоне, лечили больных , обменивались опытом.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Минобороны

В пятницу, 15 мая, завершилась длившаяся 55 дней гуманитарная операция Минобороны России по оказанию помощи Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Накануне, самолетом Ил-76 ВКС России на аэродром Чкаловский в Подмосковье из Италии доставлена последняя группа военнослужащих и специальная военная техника сводного отряда Минобороны.

Начиная с 22 марта самолетами военно-транспортной авиации ВКС России было переброшено около 100 российских военных специалистов, имеющих опыт борьбы с эпидемиями, вызванными опасными инфекциями. Съемочная группа «Звезды» все это время была на передовой вместе с врачами и видела два месяца тяжелейшей работы, бесонных  ночей, дезинфекций, консультаций, а самое главное - результаты совместной борьбы против COVID-19.

22 марта самолеты военно-транспортной авиации начали переброску техники и специалистов для борьбы с эпидемией. В числе пассажиров первого борта была и наша съемочная группа.

Далее отряд врачей и специалистов РХБ защиты отправились на север страны. Город Бергамо стал эпицентром эпидемии в итальянской Ломбардии  и помощь наших специалистов здесь ждали особенно. Вспышка заболевания произошла в домах престарелых, приводящая к высокой смертности пациентов. 

«Для нас стало неожиданностью, что на помощь нам пришла Россия, ведь мы ждали помощи именно от Европы. Мы говорим "спасибо" военным медикам: врачам, медсестрам, ассистентам, всем, кто помогает больным с коронавирусом. Сейчас мы находимся в той ситуации, что надо помогать друг другу», - сказала Главный директор пансионата для престарелых Лаура Карбилини.

Российские военные врачи и медсестры каждый день на восемь часов отправлялись к своим пациентам в красную зону временного коронавирусного госпиталя в Бергамо. Имена они писали на своих защитных костюмах и оставляли рисунки, в знак благодарности пациентам, за то, что они относились к ним с вниманием, теплотой и заботой.

В Италии даже научились готовить настоящий русский борщ - такой своеобразный комплимент или выражение поддержки от итальянского шеф-повара тем, кто вдали от Родины помогает другому народу в тяжелой борьбе с заболеванием.

С нормализацией эпидемиологической обстановки в Италии, нашим военным пришло время возвращаться на Родину. Заместитель начальника войск РХБЗ Сергей Кикоть вернулся на подмосковный Чкаловский из Италии последним рейсом, как и положено командиру отряда.

«Мы приобрели колоссальный опыт развертывания подразделений в очагах эпидемии, экспликации техники в интенсивных условиях, организации противоэпидемиологических мероприятий в очаге борьбы с коронавирусной инфекцией, контроль за здоровьем личного состава, выполняющего задачи практически круглосуточно. Все поставленные задачи выполнены, личный состав здоров, техника в исправном состоянии», - отметил Кикоть.

Итальянская экспедиция стала настоящей проверкой на прочность в условиях пандемии, и эту проверку с блеском выдержала и специальная техника, и люди в военной форме, которые не побоялись принять этот вызов, и теперь возвращаются домой с победой.

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