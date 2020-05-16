Военные РХБЗ провели дезинфекцию сборного пункта в Чите
Военнослужащие РХБ защиты Забайкальского объединения ВВО провели дезинфекцию сборного пункта военного комиссариата региона. Цель данного мероприятия - не допустить распространения инфекции среди призывников края.
Обработка осуществлялась расчетами РХБ защиты. Для дезинфекции используются раствор ДТСГК 1%, который безопасен для людей.
«На время проведения мероприятий призыва нам передан расчет от полка РХБЗ. Этим расчетом осуществляется не менее двух раз в сутки обработка территории, начиная от входа в военный комиссариат, стоянки прибывающей техники, палаток для размещения военного комиссариата, помещений самого сборного пункта, начиная от входа, где проводится медицинский осмотров призывников, спального расположения, туалетов, умывальников, складской зоны», - отметил военный комиссар Забайкальского края полковник запаса Юрий Шувалов.
Также пункт обеспечен тест-системами для быстрого обследования призывников, бесконтактными термометрами, медицинскими масками и дезинфицирующими средствами, бактерицидными облучателями.
В здание военкомата не будут допускать призывники с повышенной температурой и результатами теста, вызывающих сомнения.