Военные РХБЗ провели дезинфекцию сборного пункта в Чите

«На время проведения мероприятий призыва нам передан расчет от полка РХБЗ. Этим расчетом осуществляется не менее двух раз в сутки обработка территории, начиная от входа в военный комиссариат, стоянки прибывающей техники, палаток для размещения военного комиссариата, помещений самого сборного пункта, начиная от входа, где проводится медицинский осмотров призывников, спального расположения, туалетов, умывальников, складской зоны», - отметил военный комиссар Забайкальского края полковник запаса Юрий Шувалов.

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