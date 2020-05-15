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В Хабаровске завершили строительство многофункционального медцентра

Ирина Егорова
09:16 15.05.2020
Над возведением лечебного учреждения  в круглосуточном режиме трудились более 1 500 военных с 20 марта.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Многофункциональный медицинский центр в Хабаровске готов к приему первых пациентов, его строительство завершено. Внутри смонтировано специальное оборудование, установлена мебель, подразделениями радиационной, химической и биологической защиты проведена дезинфекция помещений и прилегающей территории.

Над возведением лечебного центра в круглосуточном режиме с 20 марта трудились более 1 500 военнослужащих Минобороны РФ.

На участке в два гектара возведено одноэтажное здание общей площадью около 11 000 квадратных метров.

Как и остальные 16 многофункциональных центров, которые расположены в различных уголках нашей страны от Камчатки до Калининграда, этот центр оснащен современным оборудованием: компьютерным томографом, рентгеновским цифровым комплексом, рентгеновским передвижным аппаратом, аппаратом для острого диализа, ультразвуковыми диагностическими аппаратами, аппаратами экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), видеобронхоскопом, дуоденоскопом, гастрофиброскопом, колонофиброскопом. Данная аппаратура позволяет осуществлять неотложную помощь при всех инфекционных заболеваниях на самом высоком технологическом уровне.

Также укомплектован штат центра, военные врачи заранее прошли дополнительную подготовку в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова по диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

До конца недели специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершат строительство многофункциональных медицинских центров в Калининграде, городе Пушкин Ленинградской области, Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, Улан-Удэ. Сейчас на объектах завершаются внешние и внутренние отделочные работы, выполняется благоустройство территории военных госпиталей, установка мебели, монтаж и наладка медицинского оборудования.

Завершение строительства позволит обеспечить необходимой специализированной медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так и в случае необходимости гражданского населения.

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