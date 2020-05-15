Летчики на Ми-8 и Ми-26 отработали посадку вертолетов «вслепую»

На территории бригады армейской авиации Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа в Псковской области прошли учебно-тренировочные полеты в сложных метеорологических условиях.

Экипажи многоцелевых вертолетов Ми-8 и тяжелых транспортных Ми-26 отработали элементы пилотирования в условиях ограниченной видимости из-за низкой границы облачности и осадков днем при сильном боковом ветре.

Отмечается, что при подобных полетах экипаж воздушного судна не имеет возможности визуально пилотировать самолет и переходит к пилотированию по приборам.

Одним из самых важных этапов в тренировочной программе стало совершение посадки вертолета, как наиболее сложного элемента пилотирования в условиях ограниченной видимости.

«Уровень метеоминимума для каждого летчика индивидуален и исходит из уровня личной подготовки и класса квалификации», - пояснили в пресс-службе Западного военного округа.

Учебно-тренировочные полеты наряду с задачами по совершенствованию профессиональных навыков экипажей являются одним из обязательных элементов подготовки летчиков, необходимых для определения индивидуальных параметров метеоминимума для каждого летчика армейской авиации.