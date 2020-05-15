В Черкесске провели полную дезинфекцию завода «Каскад»

В Карачаево-Черкесской Республике сводный отряд радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провел специальную обработку зданий и дорог на территории завода энергетического оборудования «Каскад».

Отмечается, что личный состав отряда совершил марш более 50 км на штатной автомобильной технике.

Для дезинфекции применялась авторазливочная станция АРС-14.

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Помимо этого для специальной обработки было израсходовано более 5 тонн дезинфицирующего раствора.

Военные обработали 25 зданий и 1,5 км дорог, в общей сложности площадь обрабатываемой поверхности составила около 10 тысяч квадратных метров.

Всего для выполнения задач по дезинфекции на территории 15 территориальных и 53 местных гарнизонов ЮВО привлечено около 1,2 тысячи военнослужащих и 300 единиц техники, а также табельных комплектов.