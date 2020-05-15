Военные РХБ защиты ЮВО провели дезинфекцию научно-производственного объединения «Бином» в Северной Осетии

В Северной Осетии на территории научно-производственного объединения «Бином» подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели специальную обработку.

Отмечается, что ежедневно военнослужащие проводят дезинфекцию более 20 га, обрабатывая 1-2 объекта за сутки.

В частности, с помощью переносных комплектов дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К обрабатывают внутренние помещения универсальным дезинфицирующим раствором ДТС-ГК.

В зоне ответственности 58-й армии ЮВО на Северном Кавказе свыше 10 объектов промышленного комплекса, общей площадью более 150 га - здания, дороги и прилегающая территория к предприятиям.

Уточняется, что всего в мероприятиях по дезинфекции задействованы свыше 100 военнослужащих и порядка 10 единиц специальной техники из состава подразделений воинской части РХБ защиты.