Ил-76 с последней группой российских военных вернулся из Италии

Отправившись с аэродрома Виллафранка, что в итальянской Вероне, на подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

На нем прибыла последняя группа военнослужащими со специальной техникой сводного отряда Минобороны России, который помогал Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Прилетевшая группа состоит из 13 военнослужащих. На аэродроме в Вероне российских военнослужащих проводил и пожелал хорошего полета генеральный консул РФ в Милане Александр Нуризаде.