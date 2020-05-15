Ил-76 с последней группой российских военных вернулся из Италии
Самолет Ил-76 с прибыл на аэродром Чкаловский. Он доставил последнюю группу военнослужащих со специальной военной техникой, которые помогали Италии в борьбе с COVID-19.
© Фото: Минобороны РФ
Отправившись с аэродрома Виллафранка, что в итальянской Вероне, на подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.
На нем прибыла последняя группа военнослужащими со специальной техникой сводного отряда Минобороны России, который помогал Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Прилетевшая группа состоит из 13 военнослужащих. На аэродроме в Вероне российских военнослужащих проводил и пожелал хорошего полета генеральный консул РФ в Милане Александр Нуризаде.