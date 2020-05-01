«Плечом к плечу»: в Брешиа поблагодарили специалистов из РФ за спасенные жизни

Военные специалисты из России вместе с итальянскими коллегами провели дезинфекцию четырех домов для пожилых людей в городе Брешиа. Подразделения РХБЗ поприветствовал старший комитета гражданской обороны города Вальтер Мукетти.

Мукетти отметил, что провинции Бергамо и Брешиа стали центром распространения опасного вируса в Италии, и правительство республики пришло к выводу, что без помощи и принятия конкретных мер победить эпидемию не удастся. Российское руководство оперативно ответило на призыв о помощи.

«Это очень похоже на то, как военные сотрудничают и плечом к плечу борются с общим врагом. Так и здесь, русские и итальянские военнослужащие вместе встали на борьбу с коронавирусом. Я очень благодарен российским военнослужащим за приезд. Хочу сказать от всего сердца большое спасибо за то, что помогли нашим старикам», - сказал Вальтер Мукетти.

За период работы в Италии российские врачи-эпидемиологи и специалисты войск РХБ защиты Минобороны России вместе итальянскими военными провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в более чем 90 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 102 здания, более 900 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 260 тысяч квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.