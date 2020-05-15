Готов к работе: в Ростове-на-Дону ввели в эксплуатацию медцентр для больных COVID-19

В Ростове-на-Дону торжественно ввели в эксплуатацию военный инфекционный медицинский центр для пациентов с COVID-19. Это одна из 16 лечебниц, построенных Министерством обороны в 15 регионах России по поручению президента страны Владимира Путина.

Ростовский медцентр рассчитан на 160 мест, строить его начали в мае, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Работы велись круглосуточно, каждый день. Были задействованы более тысячи человек и около 50 единиц техники.

«Общая площадь корпуса составляет более 12 тыс. кв. м на участке в 1,6 га. Для возведения трех его блоков и пункта дезинфекции техники потребовалось около 7 тыс. кв. м сэндвич-панелей, более 500 т арматуры и металлоконструкций, свыше 800 кубометров бетона», - говорится в сообщении.

Инфекционный центр укомплектован самыми высококвалифицированными врачами, прошедшими специальную дополнительную подготовку на базе Военно-медицинской академии Минобороны РФ в Санкт-Петербурге.

В центре есть все необходимое для лечения пациентов: новейшее, современное медицинское оборудование, включая аппараты искусственной вентиляции легких, компьютерный томограф, а также лекарства. Медицинскую помощь могут получить здесь не только военные, но и гражданское население.