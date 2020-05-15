Путин: медцентры Минобороны должны укрепить здравоохранение в регионах

Инфекционные центры, построенные по всей России для лечения пациентов с COVID-19, должны укрепить систему здравоохранения в регионах страны, считает Владимир Путин.

«Уверен, что новые центры помогут более эффективно бороться с эпидемией коронавирусной инфекции и в целом укрепят потенциал системы здравоохранения в наших регионах, поскольку там будут лечиться и гражданские», - сказал президент на видеоконференции, посвященной открытию медцентров в регионах.

Глава государства отметил, что построенные лечебницы оснащены новейшим медицинским оборудованием, также там имеется весь необходимый запас лекарств, что дает врачам возможность оказывать помощь даже тяжелобольным пациентам.

Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался о завершении строительства 16 многофункциональных медцентров. Их возводили военные строители по поручению Путина в 15 регионах России. Приступили к работам 20 марта, первые восемь уже были сданы к 30 апреля. Строительство велось круглосуточно, каждый день, без перерыва и выходных, в три смены.

В инфекционках будут работать самые высококвалифицированные врачи. Медицинскую помощь смогут получать не только военные, но и гражданский персонал.