Шойгу: весенний призыв в России идет по плану

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что план по весенней призывной кампании выполняется, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

«Скорректирована работа призывных комиссий субъектов Российской Федерации, что позволило в пять раз сократить количество вызываемых в военкомат призывников», - рассказал Сергей Шойгу.

Он также подчеркнул, что контроль за соблюдением всех противоэпидемиологических норм в Вооруженных Силах осуществляет оперштаб Министерства обороны.

По словам Сергея Шойгу, перевозки призывников к месту службы организованы таким образом, чтобы молодые люди не пересекались с другими гражданами. Вновь прибывшие обязаны две недели находиться на карантине. Министр обороны доложил, что в комиссариаты доставлено более двух миллионов масок и свыше 230 тысяч экспресс-тестов.

Весенняя призывная кампания стартовала в России 1 апреля на фоне пандемии короонавируса. Отправка призывников начнется, согласно указу, подписанному президентом, не ранее 20 мая. Всего в армию в этот призыв отправится 135 тысяч человек. Это столько же, сколько в предыдущем году.