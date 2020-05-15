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Замминистра обороны РФ Иванов рассказал о будущем медцентров Минобороны

Егор Левин
14:25 15.05.2020
Универсальность позволит применять возведенные центры для решения любых вопросов медицинского характера помимо коронавируса.
Замминистра обороны РФ Иванов рассказал о будущем медцентров Минобороны
© Фото: Министерство обороны России

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов рассказал, как будут использоваться многофункциональные медицинские центры Минобороны РФ после окончания пандемии коронавирусной инфекции. Он заявил, что их универсальность позволит применять их для решения любых других вопросов медицинского характера.

«Полностью выполнено ваше поручение о строительстве 16 многофункциональных медицинских центров общей площадью более 120 тысяч квадратных метров на 1 600 койко-мест», - сообщил Иванов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.

По его словам, одними из последних завершено строительство восьми медицинских центров в городах Севастополь, Пушкин, Калининград, Ростов-на-Дону, Омск, Уссурийск, Петропавловск-Камчатский и Хабаровск.

Между тем одним из сотрудников медцентра Минобороны РФ в Одинцово стал врач-нейрохирург российского медицинского отряда специального назначения Ренат Рушанов, помогавший пострадавшим участникам боевых действий в сирийском Алеппо. В новом медцентре он занял должность старшего ординатора нейрохирургического отделения.

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