Шойгу: военкоматы получили более 2 млн масок и 230 тыс тестов на COVID-19
Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что весенний призыв идет по плану.
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Более двух миллионов масок и 230 тысяч тестов на коронавирус для проверки здоровья новобранцев доставлены в военные комиссариаты страны, сообщил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу.
«Скорректирована работа призывных комиссий субъектов, что позволило в пять раз сократить количество вызываемых в военкомат призывников. При этом установленный план призыва выполняется», - сказал министр.
Весенний призыв стартовал 1 апреля, но из-за вспышки коронавируса призывники отправятся служить не ранее 20 мая.