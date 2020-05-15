Путин поблагодарил Минобороны за быструю и качественную работу по созданию медцентров

Владимир Путин поблагодарил российских военных за возведение инфекционных центров для лечения больных COVID-19. По словам российского президента, работа была выполнена быстро и качественно.

«Мы обсуждали эту тему в самом начале, были сомнения у меня даже - неужели это возможно за такой короткий срок сделать качественно такую большую работу», - сказал глава государства на совещании об открытии медцентров в регионах страны.

Он отметил, что Минобороны прекрасно справились с поставленной задачей.

«У вас получилось. Спасибо!» - добавил президент.

Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину, что строительство всех 16 медцентров, которые возводились по его поручению, завершено.