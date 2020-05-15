Шойгу: строительство 16 медцентров Минобороны завершено

Министерство обороны РФ завершило строительство всех 16 инфекционных центров для больных COVID-19, сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу. Госпитали возводились в сжатые сроки по поручению Верховного главнокомандующего ВС РФ, президента страны Владимира Путина.

«По вашему поручению на фондах военных госпиталей в 15 регионах от Калининграда до Камчатки, включая юг страны, в том числе Крым, построено 16 многофункциональных медицинских центров», - доложил министр обороны России.

Шойгу отметил, что получать медицинскую помощь в медцентрах смогут одновременно 1,6 тысячи больных, причем не только военнослужащие, но и гражданское население.

Министр добавил, что возведение первых восьми инфекционных центров было завершено к 30 апреля, а сегодня вводятся еще столько же: в Калининграде, городе Пушкин Ленинградской области, Севастополе, Ростове-на-Дону, Омске, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске.