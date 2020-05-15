Земля дрожит под ногами: кадры работы российских взрывников

Военные инженеры ведут взрывные работы не только на полях сражений, но и в мирное время: сносят ветхие дома, уничтожают старые боеприпасы, устраняют заторы на реках.

В новом выпуске программы «Военная приемка» речь пойдет о пяти рекордных взрывах, подготовленных при участии Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск. Борьба с последствиями землетрясения в Армении в 1988 году, подрыв трубы на Уфимском заводе в 1991-м, демонтаж домов особо прочной конструкции на острове Итуруп в 2005-м и взрыв РЛС «Дарьял» в Иркутской области, наконец, подрыв оползня на реке Бурея в 2019-м.

Впервые в эфире зрители телеканала «Звезда» увидят редкие кадры работы инженерных войск и самих взрывов, узнают, сколько было использовано взрывчатки и за что некоторые из этих операций попали в Книгу рекордов Гиннесса.