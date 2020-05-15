ВКС РФ дважды за неделю поднимались на перехват разведчиков у границ России

В течение недели российские истребители дважды поднимались в воздух для перехвата и сопровождения иностранных разведывательных летательных аппаратов вблизи границ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Всего за последние семь дней у российских границ зафиксировано 25 иностранных самолетов-разведчиков и шесть разведывательных беспилотных летательных аппаратов. В ведомстве уточнили, что нарушений воздушного пространства России не было.

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Также отмечается, что за неделю российские военные летчики в рамках боевой подготовки выполнили 63 летные смены на 44 аэродромах.