ВКС РФ дважды за неделю поднимались на перехват разведчиков у границ России
Нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.
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В течение недели российские истребители дважды поднимались в воздух для перехвата и сопровождения иностранных разведывательных летательных аппаратов вблизи границ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Всего за последние семь дней у российских границ зафиксировано 25 иностранных самолетов-разведчиков и шесть разведывательных беспилотных летательных аппаратов. В ведомстве уточнили, что нарушений воздушного пространства России не было.
Также отмечается, что за неделю российские военные летчики в рамках боевой подготовки выполнили 63 летные смены на 44 аэродромах.